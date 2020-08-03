Известная белорусская экс-биатлонистка Дарья Домрачева поделилась с подписчиками в Instagram новым снимком.

Напомним, что 3 августа она отмечает свой день рождения. Четырехкратной олимпийской чемпионке исполнилось 34 года. Свой праздник она отмечает дома, поскольку из-за пандемии не выезжает из Беларуси.

На кадрах экс-спортсменка запечатлена с букетом в руках на фоне кукурузного поля.

«Как же прекрасно начинать неделю с праздника!», – подписала снимки Домрачева.

Поклонники Дарьи поздравили ее с днем рождения в комментариях и пожелали ей успехов.