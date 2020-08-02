В Витебске задержали и поместили в изолятор временного содержания Ольгу Бабинскую за нарушение законодательства о массовых мероприятиях. 26-летняя жительница города проведет выходные до суда за решеткой, рассказали «Белсату» родные Ольги Бабинской.

Ольге Бабинской 31 июля позвонили милиционеры и пригласили на беседу в Железнодорожный РОВД Витебска. Но вместо разговора силовики задержали 26-летнюю девушку и поместили ее в изолятор временного содержания.

«Мы ждали дочь, а через некоторое время, когда позвонили ей, то оказалось, что ее телефон выключен. Мы с мужем поехали в РОВД. Там нам сказали, что ее нет. Мы подписали договор и вместе с адвокатом направились в ИВС. Там тоже сказали, что ее нет. В итоге через некоторое время нам сообщили, что Ольгу задержали. Нам удалось оставить для нее передачу еще вчера, но адвоката не допустили. И только сегодня мы попали к ней. Это очень подло – так в пятницу затянуть ребенка и задержать ее. Она училась на отлично и в школе и в университете. А тут вдруг стала преступником», – рассказала «Белсату» Татьяна Бабинская, мать задержанной девушки.

Ольга Бабинская является участницей велопробега. Милиционеры обвиняют ее в нарушении ст. 23.34 КоАП (Нарушение законодательства о массовых акциях). Наказание по этой статье предусматривает предупреждение или штраф в размере до тридцати базовых величин (810 рублей), или административный арест.