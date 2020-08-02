В Эмиратах началась эксплуатация первой в арабских странах АЭС

Первая в арабских странах атомная электростанция принята в эксплуатацию в Объединенных Арабских Эмиратах в субботу, 1 августа.

Как, сообщает «Радио Свобода», премьер-министр ОАЭ Мохаммед Аль Макрум заявил, что начало работы первого мирного ядерного реактора на станции «Барака» в Абу-Даби — это «послание миру о том, что арабы способны возобновить свой путь в науке и конкурировать с другими великими нациями».

Строительством станции занимается консорциум, образованный местной компанией ENEC и южно-корейской компанией KEPCO, сообщило Международное французское радио. Предположительная стоимость строительства — 24 миллиарда долларов.

Пуск в эксплуатацию всех четырёх реакторов станции, позволит обеспечить примерно четверть потребностей Объединённых Арабских Эмиратов.