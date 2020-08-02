Экс-претендент на пост президента Беларуси, бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало уехал из Москвы и сейчас находится в Киеве, сообщил агентству «Интерфакс-Запад» пресс-секретарь политика Алексей Урбан.

«Валерий Цепкало уже находится в Киеве», — сказал Урбан.

Ранее, 24 июля, стало известно, что Цепкало покинул территорию Беларуси и находится в Москве вместе с детьми. Его жена Вероника Цепкало осталась в Беларуии.

Комментируя свой выезд и страны, Цепкало отметил, что о возможном аресте его предупредили друзья в правоохранительных органах — МВД и КГБ Беларуси.