Светлана Тихановская (у микрофона) и ее соратницы Вероника Цепкало и Мария Колесникова на митинге в Барановичах 2 августа 2020 года. Фото: Белсат

В Бресте митинг в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской был разрешен властями 2 августа на аллее у сценической площадки в парке воинов-интернационалистов на улице Московской с 14.00.

Тихановская на митинге в Бресте завершает турне по западным областям Беларуси (видеотрансляция)
Брест 2 августа 2020 года
Тихановская на митинге в Бресте завершает турне по западным областям Беларуси (видеотрансляция)
Брест 2 августа 2020 года. Митинг в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской

С пятницы по воскресенье Тихановская уже побыла на подобных мероприятиях в СморгониМолодечноЛидеГродноВолковыскеСлониме. Сегодня утром несколько тысяч избирателей встречали ее хлебом-солью в Барановичах.

Накануне оперная певица Маргарита Левчук анонсировала свое выступление вместе с пианистом Константином Горячим в своем родном городе Бресте на митинге в поддержку Тихановской. «Я буду счастлива видеть там всех добрых беларусов, всех кто любит нашу страну, всех Человеков с большой буквы», – написала она на своей страничке в Фэйсбуке в интернете. За несколько часов до этого Левчук уже приняла участие в подобном мероприятии в Барановичах.

Тихановская на митинге в Бресте завершает турне по западным областям Беларуси (видеотрансляция)
«Барановичи, спасибо!!! Брест, встречай!!!», – так подписан этот снимок на страничке Маргариты Левчук в Фэйсбуке

 

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