Тихановская на митинге в Бресте завершает турне по западным областям Беларуси (видеотрансляция)

В Бресте митинг в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской был разрешен властями 2 августа на аллее у сценической площадки в парке воинов-интернационалистов на улице Московской с 14.00.

С пятницы по воскресенье Тихановская уже побыла на подобных мероприятиях в Сморгони, Молодечно, Лиде, Гродно, Волковыске, Слониме. Сегодня утром несколько тысяч избирателей встречали ее хлебом-солью в Барановичах.

Накануне оперная певица Маргарита Левчук анонсировала свое выступление вместе с пианистом Константином Горячим в своем родном городе Бресте на митинге в поддержку Тихановской. «Я буду счастлива видеть там всех добрых беларусов, всех кто любит нашу страну, всех Человеков с большой буквы», – написала она на своей страничке в Фэйсбуке в интернете. За несколько часов до этого Левчук уже приняла участие в подобном мероприятии в Барановичах.