Тихановская 2 августа выступает перед жителями Барановичей (прямой эфир)

Кандидат в президенты Светлана Тихановская 2 августа встречается с избирателями в Барановичах. Митинг был разрешен местной властью в парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ на улице Комсомольской в 10.00.

По состоянию на 11 ч. 20 м. на митинге присутствовали 8 000 человек, сообщают наблюдатели Правозащитного центра «Весна».

В пятницу и субботу кандидат в президенты уже побывала в Сморгони, Молодечно, Лиде, Гродно, Волковыске, Слониме.

Накануне оперная певица Маргарита Левчук анонсировала свое участие вместе с пианистом Константином Горячим в мероприятиях в Барановичах и в ее родном городе Бресте, где сегодня также будет Тихановская. В областном центре митинг на аллее у сценической площадки в парке воинов-интернационалистов на улице Московской намечен на 14.00.