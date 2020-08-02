Светлана Тихановская в Слониме 1 августа 2020 года

Кандидат в президенты Светлана Тихановская 2 августа встречается с избирателями в Барановичах. Митинг был разрешен местной властью в парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ на улице Комсомольской в 10.00.

Тихановская 2 августа выступает перед жителями Барановичей (прямой эфир)
Барановичи 2 августа 2020 года. Фото https://t.me/belamova
Тихановская 2 августа выступает перед жителями Барановичей (прямой эфир)
Барановичи 2 августа 2020 года. Фото NN.by
Тихановская 2 августа выступает перед жителями Барановичей (прямой эфир)
Барановичи 2 августа 2020 года. Фото NN.by
Тихановская 2 августа выступает перед жителями Барановичей (прямой эфир)
Барановичи 2 августа 2020 года. Фото NN.by
Тихановская 2 августа выступает перед жителями Барановичей (прямой эфир)
Барановичи 2 августа 2020 года. Фото: Белсат
Тихановская 2 августа выступает перед жителями Барановичей (прямой эфир)
Барановичи 2 августа 2020 года. Фото: Белсат

По состоянию на 11 ч. 20 м. на митинге присутствовали 8 000 человек, сообщают наблюдатели Правозащитного центра «Весна».

В пятницу и субботу кандидат в президенты уже побывала в Сморгони, Молодечно, Лиде, Гродно, Волковыске, Слониме.

Накануне оперная певица Маргарита Левчук анонсировала свое участие вместе с пианистом Константином Горячим в мероприятиях в Барановичах и в ее родном городе Бресте, где сегодня также будет Тихановская. В областном центре митинг на аллее у сценической площадки в парке воинов-интернационалистов на улице Московской намечен на 14.00.

Тихановская 2 августа выступает перед жителями Барановичей (прямой эфир)
Маргарита Левчук

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