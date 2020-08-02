23 день подряд у здания правительства в Хабаровске собираются участники акции в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала.

Как сообщает «Росбалт» со ссылкой на портал dvnovosti.ru, в городе дождь, сверкают молнии, но это не помешало активистам, пришедшим выразить свою гражданскую позицию.

«Мы требуем, чтобы состоялось свидание с родными. Нам больно, больно за человека, я плачу иногда. А каково семье», — отметила одна из участниц митинга.

Информации о шествии пока нет, но люди продолжают собираться.

Вчера массовое шествие и митинг тоже прошли под дождем. Горожане вышли, несмотря на плохие погодные условия.

1 августа на акциях протеста в поддержку Фургала в 14 городах России были задержаны 70 человек. Им вменяют нарушение правил самоизоляции и организацию несогласованного мероприятия, нарушение режима повышенной готовности и неоднократное нарушение закона о митингах, а также неподчинение требованию полицейского и нарушение законодательства о митингах. Активистам грозит от штрафа в 4 тыс. рублей за нарушение самоизоляции до ареста в 30 суток, обязательных работ или штрафа в 300 тыс. рублей за повторное нарушение закона о митингах.

Фургал был задержан 9 июля по подозрению в организации покушений на убийство и убийств ряда предпринимателей в 2004—2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Его доставили в Москву, где предъявили обвинения и задержали. Фургал возглавлял Хабаровский край с сентября 2018 года, он — член ЛДПР.