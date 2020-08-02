Послание президента Беларуси Александра Лукашенко народу и Национальному собранию состоится 4 августа, сообщила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

«Никаких переносов нет. Как и планировалось, 3 августа обе палаты парламента откроют свои сессии. Депутаты и сенаторы решат процессуальные вопросы, рассмотрят текущие вопросы повестки дня. В общем то, что и изначально предполагалось, насколько мне известно, обсудить. А на следующий день, 4 августа, как и запланировано, с посланием к народу и Национальному собранию обратится глава государства», — сказала Эйсмонт госагентству БелТА.

Ранее предполагалось, что президент выступит перед парламентом 3 августа. На эту дату в соответствии с указом № 294 созывается третья внеочередная сессия Палаты представителей и Совета Республики. Между тем, сама пресс-служба главы государства дату послания не анонсировала.

Послания президента Беларуси народу и парламенту традиционно проходят весной, однако в текущем году мероприятие было отложено в связи с изменением ситуации из-за пандемии коронавируса.

«В том, что послание отложено, нет никакой конспирологии. Мероприятие было запланировано на середину апреля, но без конкретной даты. Как только готово было бы послание и оно соответствовало бы духу сегодняшнего дня, оно бы прозвучало в середине апреля. Но ситуация с коронапсихозом, инфекциями, а потом объявленной пандемией разительно изменила ситуацию не только в нашей стране, но и во всем мире», — пояснял Лукашенко в конце апреля.

Он также отмечал, что считает в этой ситуации логичным совместить послание президента со своей предвыборной программой.