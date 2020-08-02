Футболисты лондонского «Арсенала» сломали Кубок Англии во время церемонии награждения, сообщает Sputnik.

Вчера в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоялся финал Кубка Англии между «Арсеналом» и «Челси». Победу праздновали «канониры» со счетом 2:1. На гол Кристиана Пулишича (5-я минута) «Арсенал» ответил дублем Пьера-Эмерика Обамеянга (28-я, 67-я).

Во время церемонии награждения капитан «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг уронил трофей, у которого в результате отвалилась нижняя часть.

«Арсенал» выиграл 14-й Кубок Англии и является рекордсменом турнира по этому показателю. А наставник «канониров» Микель Артета завоевал свой первый трофей в качестве главного тренера.