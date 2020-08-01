Акция солидарности с народом Беларуси прошла в субботу, 1 августа, во Франкфурте-на-Майне (земля Гессен).

Как рассказал в интервью DW один из организаторов мероприятия Виталий Алексеенок, на демонстрации помимо митингующих присутствовали вице-председатель Европейского парламента (Свободная демократическая партия) Никола Бер и германский евродепутат от фракции «зеленых» Виола фон Крамон.

«Насколько мне известно, сегодня — первая подобная акция в ФРГ, когда немецкие политики так активно» следили за «судьбой Беларуси, так активно прислушивались к нам», — отметил Алексеенок. «Мы держим ситуацию в стране в поле нашего зрения», — в свою очередь заверила Никола Бер, обратившись к собравшимся. Присутствующие поддержали ее выступление скандированием: «Свободу Беларуси!»

«Беларусь для жизни, не для заключенных»

Митинг проходил на центральной площади Франкфурта — Хауптвахе. Собравшиеся выступали за свободные выборы в Беларуси, за сменяемость власти и демократические перемены. Они также высказались за освобождение политзаключенных.

Некоторые из пришедших захватили с собой плакаты: «Прекратить политическое насилие», «Беларусь для жизни, не для заключенных», а также бело-красно-белые флаги Белорусской Народной Республики.

В ходе акции состоялось несколько перформансов: участники прочитали стихотворение «Вам» Владимира Некляева, кандидата в президенты на выборах 2010 года. Оно было написано после декабрьской акции протеста в Минске чуть менее десяти лет назад и опубликовано только в этом июле. Белорусские музыканты во главе с группой «Naka» сочинили на эти стихи песню, которая быстро стала одним из символов протеста.

Тихановская и ее штаб записали обращение к митингующим

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, координатор штаба Виктора Бабарико — Мария Колесникова и Вероника Цепкало, супруга экс-главы Парка высоких технологий Валерия, записали совместное видео, которое направили участникам акции.

«Франкфурт, привет! Дорогие друзья, дорогие белорусы зарубежные, спасибо вам большое, что вы сегодня пришли, чтобы поддержать нас», — обратилась Тихановская к митингующим.

«Я чувствую большую позитивную энергетику, исходящую из Беларуси именно от этого кандидата и ее команды», — в свою очередь отметил Алексеенок. «Люди, которые приходят на ее акции, настроены очень хорошо, у них есть надежды, и они рассчитывают, что это чувство у них не украдут — ни 9 августа, ни раньше, ни позже», — добавил он.

«Тихановская — символ протестного движения из низов, которые, к примеру, (банкиру Виктору. — Ред.) Бабарико, наверное, не были доступны», — отметил собеседник DW, добавив, что пикеты штаба Тихановской сейчас собирают «от 2 до 4 процентов населения каждого города», в котором проходят.

«Это, на самом деле, очень много, ведь люди приезжают зачастую в неудобные места», — уверен Виталий Алексеенок. При этом он добавил, что со стороны действующего президента Александра Лукашенко «не видит никакой конкретной программы, только закручивание гаек и отполировывание милитаристских структур».

Трансляцию вел YouTube-канал «Реальная Беларусь»

Выступления на митинге во Франкфурте сопровождалось модерацией на белорусском. Акция привлекла порядка 100 человек. Специально, чтобы достичь более широкой аудитории, была организована трансляция в режиме реального времени на YouTube-канале «Реальная Беларусь», у которого свыше 85 тысяч подписчиков.

В субботу, 1 августа, еще одна акция в поддержку свободных выборов в Беларуси намечена в Мюнхене (Бавария). На мероприятии, в частности, запланировано присутствие депутата бундестага от партии «Союз-90″/»зеленые», члена германо-белорусской парламентской группы Маргарете Баузе.