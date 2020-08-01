Треть детей во всем мире отравлены свинцом, источники – игрушки, специи и окружающая среда

Последствия отравления детей свинцом настолько серьезны, что могут вызвать нарушение их умственных способностей и даже привести к смерти. Особенно опасно это вещество для детей младшего возраста, поскольку количество свинца, которое усваивается у них в организме в разы больше, чем у взрослых. Однако этой проблеме не уделяется должного внимания, особенно в развивающихся странах.

Об этом говорится в новом докладе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Его авторы установили, что примерно у каждого третьего ребенка в мире, а это порядка 800 миллионов детей, уровень свинца в крови равен 5 микрограммам на децилитр (мкг/дл) или даже превышает его. При таком уровне необходимо принимать срочные меры по спасению ребенка.

«На ранних этапах присутствие свинца в крови вызывает незначительные симптомы, однако постепенно оно наносит ущерб здоровью и развитию детей и может привести к смерти», – сказала Исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор. Она добавила, что информация о масштабах загрязнения свинцом, а также осознание того, какой ущерб он наносит здоровью людей, призваны мобилизовать всех на защиту детей от этого «убийцы».

В докладе «Токсичная правда: заражения детей свинцом снижает возможности их развития в будущем» представлена информация о проблеме в глобальном масштабе, а также приведены результаты пяти страновых тематических исследований о влиянии на детей загрязнения свинцом и другими токсичными отходами тяжелых металлов. В частности, такие исследования были проведены в Бангладеш, Грузии, Гане, Индонезии и Мексике.

У многих грузинских детей содержание свинца в крови в десять раз выше, чем у их сверстников в богатых странах

В 2018 году появилась информация о выявлении повышенного содержания свинца в крови грузинских детей, что заставило ЮНИСЕФ провести крупнейшее исследование проблемы совместно с Национальным статистическим управлением Грузии. По всей стране было собрано более 1570 проб венозной крови у детей в возрасте 2–7 лет. Эти пробы отправили на исследование в Итальянский национальный институт здоровья в Риме.

Результаты были крайне тревожными: по всей Грузии у 41 процента детей уровень свинца в крови равен или превышает 5 мкг/дл, то есть он примерно в десять раз выше, чем в странах с высоким уровнем дохода. У 16 процентов грузинских детей уровень свинца зашкаливал за 10 мкг/дл.

По следам исследования была разработана национальная стратегия решения этой проблемы. Грузинским семьям с маленькими детьми рекомендовали чаще мыть руки, обрабатывать детские игрушки, следить, чтобы эти игрушки не были изготовлены из токсичных материалов, а также уделять внимание тому, где дети играют. Еще один призыв – проявлять осторожность при выборе специй, которые обильно используют в грузинской кухне.

Свинец наносит непоправимый вред мозгу детей

Авторы доклада отмечают, что свинец является мощным нейротоксином, который наносит непоправимый вред мозгу детей. У детей в возрасте до пяти лет свинец повреждает мозг до того, как у них появляется возможность полного развития, и вызывает у них неврологические, когнитивные и физические нарушения на протяжении всей жизни. Воздействие свинца в детстве приводит также к проблемам с психическим здоровьем в будущем, к росту преступности и насилия. В более позднем возрасте присутствие свинца может обернуться повреждением почек и сердечно-сосудистыми заболеваниями.