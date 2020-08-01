Управление по вопросам этики при правительстве США опубликовало 78-страничную декларацию о доходах президента Дональда Трампа за 2019 год. По подсчетам WSJ, Трамп заработал около $446 млн.

Основные источники дохода президента США – резиденция Мар-а-Лаго в штате Флорида, курорт Trump National Doral Miami и отель в Вашингтоне Trump International Hotel.

Резиденция Мар-а-Лаго используется для встреч на высшем уровне. В 2019 году она принесла американскому лидеру $21,4 млн в 2019 году против $22,7 млн в 2018-м. Курорт в Майями принес ему $77,2 млн против $75,9 млн соответственно. Этот курорт он планировал использовать для встречи лидеров G7. Доходы от отеля в Вашингтоне (располагается неподалеку от Белого дома) составили в прошлом году $40,5 млн. Годом ранее эта сумма была немного больше — $40,8 млн.

Также Дональд Трамп получил от 100 тыс. до $1 млн — от своей книги «Искусство заключать сделки» и $78 тыс. от Гильдии киноактеров США. Ему продолжает приносить доход реалити-шоу «Ученик», в котором Трамп оценивал соискателей, а неподходящих кандидатов выгонял фразой «вы уволены!».

Как отмечает СNN, сложно сказать о полной структуре заработка Дональда Трампа: некоторые доходы указаны примерно, в большом диапазоне. Например, «более $50 тыс.».

Трамп – первый президент со времен Уотергейта, который не отказался от своих деловых интересов, будучи главой государства. Также он не раскрыл свои налоговые отчеты – более точные документы, и даже боролся в нескольких судах, чтобы предотвратить их публикацию.

Еще до инаугурации Трамп заявил, что покинул все посты в принадлежащей ему компании Trump Organization и передает ее под управление сыновей Дональда и Эрика. Последний прокомментировал декаларцию отца и сказал, что прошлый год был фантастическим для США и одним из лучших для Trump Organization. «В целом наши основные направления коммерческой деятельности значительно выросли по сравнению с прошлым годом. У нас замечательная компания, и я очень горжусь тем, чего мы достигли в 2019 году», — цитирует его CNN.