Светлана Тихановская, кандидат в президенты, 1 августа из Гродно, где собралось более 10 тысяч человек на митинг в ее поддержку, направилась в Волковыск.

Здесь на 15.30 на автостоянке на набережной на улице Карла Маркса, где местные власти разрешили собраться избирателям, было назначено массовое мероприятие с участием кандидата в президенты.

Сегодня в 19.00 в Слониме на стадионе «Динамо» на улице Черняховского должен состояться митинг, в котором Тихановская также намерена принять участие. Ее выезд в западные регионы страны завтра продолжится встречами с избирателями в Барановичах и Бресте.