Светлана Тихановская, кандидат в президенты, 1 августа встречается с избирателями в Гродно, которым разрешено собраться в 12.00 в Коложском парке.

Она приехала сюда на митинг в ее поддержку через 2 месяца после того, как здесь на массовом пикете по сбору подписей за ее выдвижение в кандидаты в президенты был арестован ее муж, известный видеоблогер и руководитель ее предвыборного штаба, Сергей Тихановский. Сама Тихановская заявляет, что пришла в политику именно потому, что увидела несправедливость нынешней государственной системы, которая обрушилась своей мощью на инакомыслящих. Одной из главных целей своей борьбы за президентское кресло она называет освобождение политических заключенных, и в первую очередь – своего супруга.

В рамках турне по западным областям Беларуси 1 августа Светлану Тихановскую ее сторонники будут ждать с 15.30 в Волковыске на площадке на автостоянке на набережной на улице К. Маркса, с 19.00 в Слониме на стадионе «Динамо» на улице Черняховского.