Сотрудники консульского отдела посольства России встретились с задержанными в Беларуси российскими гражданами, сообщила в твиттере в субботу, 1 августа дипмиссия, пишет TUT.BY.



«Консул провел встречу с задержанными. Насколько известно, посещение задержанных было продолжительным по времени», — ТАСС в посольстве РФ.

Консул посольства РФ в Беларуси Кирилл Плетнев в эфире телеканала «Россия-24» сообщил, что 33 россиянам предъявлена копия постановления о применении меры пресечения в виде заключения под стражу.

— Такой документ был предъявлен каждому из наших российских граждан, в соответствии с которым явно прослеживается тенденциозная направленность действий белорусских властей. В частности, хотелось бы отметить, что указывается на умышленные действия группы лиц по предварительному сговору совместно с Тихановским и Статкевичем, что, на наш взгляд, является абсолютно надуманной и недействительной позицией, — сказал консул.

Все задержанные россияне заявили, что находились в Беларуси проездом, сообщил Плетнев.

— Конечным пунктом являлась одна из стран Латиноамериканского региона. Планирование маршрута перелета на другой континент, особенно в текущих условиях, по всему миру является довольно сложной процедурой, поэтому кто-то из граждан называл только следующий пункт маршрута, кто-то мог назвать конечную точку, — добавил консул.

Накануне руководитель следственной группы СК Беларуси Александр Агафонов заявил, что россияне не собирались лететь в Стамбул.

— Все задержанные допрошены с участием защитников. Их показания непоследовательны о целях нахождения в Беларуси, противоречивы. 11 человек намеревались лететь в Венесуэлу, 15 следовали в Турцию, 2 — на Кубу, 1 — в Сирию. Один вообще не знал, куда летит. Трое от дачи показаний отказались. Представляется сомнительным, что в одном рейсовом самолете можно совершить перелет в страны различных континентов, — заявил представитель СК.

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин надеется, что инцидент с задержанием россиян в Беларуси будет исчерпан и преодолен. «Это в интересах развития дружеских, братских отношений между двумя нашими странами и двумя народами», — сказал он журналистам 1 августа.

Глава СВР также назвал очень нелогичными комментарии белорусских СМИ относительно данного инцидента.

По его словам, СВР также следит за тем, какие оценки дают политические элиты других стран.

— Должен сказать, что в европейских странах политические элиты, правительственные круги, квалифицируют это как срежиссированную акцию, и это вызывает сожаление, — сказал он, отметив, что его служба по роду своих задач занимается отслеживанием зарубежной реакции на подобные события.

Белорусские силовики задержали в ночь на 29 июля 33 граждан России, участников «частной военной компании Вагнера», в санатории «Белорусочка» под Минском.

