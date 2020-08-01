Концертный директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова прокомментировала сообщения в СМИ о разводе певицы с ее супругом Максимом Галкиным, сообщает «Газета.Ru».

Ранее в различным изданиях появилась информация, что Пугачева якобы оставила своего мужа, а сам Галкин стал холоден и безразличен к своей жене.

Чупракова опровергла эти заявления, отметив, что подобного между четой не было.

Алла Пугачева и Максим Галкин состоят в браке с 2011 года, у них есть двое детей — близнецы Лиза и Гарри. Для телеведущего это первый брак, для певицы — пятый.