Как скажется это на его проектах в нашей стране?

На этой неделе литовские прокуроры начали досудебное расследование в отношении известного бизнесмена Видмантаса Кучинскаса, задержанного в середине июля в Словении.

Инициатором ограничений передвижения выступил российский «Альфа-Банк». Насколько известно, белорусские банки тоже кредитовали проекты предпринимателя, который считается одним из основных литовских инвесторов в экономику Беларуси.

Как сообщает «Интерфакс», владелец группы компаний Arvi ir Ko Видмантас Кучинскас, задолжавший «Альфа-Банку» 519 млн российских рублей, подозревается в мошенничестве.

В 2012 году банк предоставил принадлежащему Кучинскасу небольшому заводу «Арви НПК» по производству гранулированных минеральных удобрений в Черняховске (Калининградская область) кредит в размере 10,3 млн евро. Но из-за того, что «Арви НПК» запаздывал с погашением кредитов, российский банк потребовал вернуть средства, проценты и заплатить неустойку. Когда «Арви НПК» этого не сделал, банк добился через суд сначала взыскания с бизнесмена почти 20 млн евро долга, а потом инициировал процедуру банкротства предприятия и в 2020 году стал его владельцем в счет долга.

И сам Видмантас Кучинскас, и его компании в последние годы часто упоминаются в литовских и европейских СМИ в свете проблем в бизнесе и претензий кредиторов. Они относятся и к тем сферам, в которых бизнесмен плотно работает с белорусскими партнерами.

Литовский бизнесмен с 2004 года являлся партнером «Беларуськалия» по продвижению технической соли в Литве. Кстати, в начале 2010-х годов он предлагал белорусскому производителю наладить совместный выпуск гранулированных удобрений.

В 2018 году совместная компания Кучинскаса и «Беларуськалия» Baltkalis проиграла в суде по иску конкурента, которому обязалась заплатить свыше 600 тыс. евро задолженности. На сайте «Беларуськалия» Baltkalis больше не фигурирует в качестве субъекта его товаропроводящей сети за рубежом.

На территории Беларуси бизнесмен сумел инвестировать в два проекта.

Одна из его компаний «Арвибелагро» запустила в 2017 году крупнейшую в Беларуси ферму индеек и комбинат по переработке мяса в Лидском районе, другая – «Биоваст Лида» — там же занялась сбором и утилизацией отходов животноводства.

Видмантас Кучинскас планировал построить еще одно производство индюшатины в Климовичском районе, для чего заключил инвестиционный договор с местными властями и в 2018 году зарегистрировал компанию «Климарви». По информации «Завтра твоей страны», в начале этого года по решению собственника это юрлицо было ликвидировано.

Какие проблемы возникали у белорусских контрагентов с литовскими инвесторами

В 2007 году Мингорисполком подписал инвестиционный договор с компанией UBIG, принадлежавшей владельцу банковско-девелоперского холдинга Владимиру Романову. Бизнесмен получил возможность инвестировать в резервный стадион Олимпиады-80 «Трактор» и футбольный клуб МТЗ-РИПО.

МТЗ-РИПО был переименован в «Партизан», а в 2009 году Владимир Романов заложил памятный камень в основание «стройки века». Он обещал минским властям вложить сначала к 2010 году, потом к 2012 году около 300 млн долларов в реконструкцию стадиона и создание вокруг него офисно-торговой инфраструктуры. Зарегистрированная для реализации проекта компания «Стадиум» также получила несколько площадок в Минске (в Каменной Горке и Лошице) для строительства жилья.

Но в итоге проект на «Тракторе» был заморожен из-за финансовых проблем Владимира Романова. В 2011 году, потеряв надежду, город расторг инвестиционный договор с UBIG. В 2012 году было прекращено финансирование «Партизана», и клуб снялся с чемпионата.

Одним из самых громких инвесторов, пришедших на белорусский рынок в конце 2000-х, стала компания «Магнус групп». За ней стоял литовский бизнесмен Арунас Пукялис. Заручившись поддержкой одного из самых влиятельных бизнесменов Беларуси Юрия Чижа. «Магнус групп» получила подряды на знаковых стройках группы «Трайпл» (ProStore, Arena City), а также на других объектах. За время своей деятельности «Магнус групп» застроила около 200 тыс. кв. метров, на пике развития бизнеса в компании работало около 1000 инженеров и строителей.

Но из-за кризиса в середине 2010-х годов заказчики перестали платить, и в 2016 году по заявлению одного из контрагентов, которым, в свою очередь, была должна «Магнус групп», в отношении компании было возбуждено дело о банкротстве.