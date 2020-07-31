Вечером 29 июля в одном из продуктовых магазинов Московского района столицы умер 54-летний охранник. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщила официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.

По данному факту на место выбывала следственно-оперативная группа в полном составе.

Следователями по факту смерти мужчины проводится проверка. Для установления ее точной причины назначена судебно-медицинская экспертиза, производство которой поручено специалистам ГКСЭ. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.