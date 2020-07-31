В Минске задержали оппозиционера Евгения Афнагеля, активиста «Европейской Беларуси». Об этом сообщает его соратник Павел Юхневич.

Афнагель находится в Центре изоляции правонарушителей на Окрестина. Как полагает Юхневич, Афнагель отбывает 15-суточный арест за пикет по сбору подписей за альтернативных кандидатов, который проходил на Комаровском рынке.

Обстоятельства задержания Афнагеля неизвестны.

Активисты «Европейской Беларуси», пишет Еврорадио, входили в штаб кандидата в президенты Светланы Тихановской. Но после ее заявления, что она не будет сниматься с выборов и пойдет до конца, все 13 активистов покинули штаб Тихановской.