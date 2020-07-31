В Лиде в срочном порядке начали перекладывать плитку именно на том месте, где 31 июля в 19.00 (ТЦ «Потсдам», ул.Летная, 4) должен состояться пикет в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Об этом сообщают телеграм-каналы.

Отмечается, что перекладка плитки началась на следующий день после многотысячного митинга Светланы Тихановской в Минске, на котором, по разным оценкам, собралось до 63 тысяч человек.

Между тем доверенное лицо Светланы Тихановской, сопредседатель БХД Ольга Ковалькова опубликовала в Facebook расписание пикетов на ближайшие дни.

31 июля, пятница

Сморгонь – 13:00 ул. Синицкого, сквер

Молодечно – 15:30 ул. Машерова 6а, стадион

Лида – 19:00 ул. Летняя 4, ТЦ «Потсдам»

1 августа, суббота

Гродно – 12:00 Коложский парк

Волковыск – 15:30 ул. К.Маркса, набережная

Слоним – 19:00 стадион «Динамо»

2 августа, воскресенье

Барановичи – 10:00 ул. Комсомольская, парк 30-летия ВЛКСМ

Брест – 14:00 парк воинов-интернационалистов, сцена