В Хабаровске в пятницу, 31 августа, прошло стихийное шествие в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и против назначения на его пост Михаила Дегтярева.

Как передал корреспондент DW c места событий, в мероприятии приняли участие до 200 человек. Протесты продолжаются в крае уже 21-й день подряд.

Акция по традиции началась на площади Ленина, где находятся здания правительства региона, после чего собравшиеся прошли по центральным улицам, скандируя: «Хабаровск, выходи!», «Свободу!», «Россия, просыпайся».

Некоторые из участников шествия захватили с собой плакаты с надписями: «Фургал — не убийца», «Честный суд в Хабаровске», «Мы не верим Москве».

После ареста бывшего губернатора Хабаровского края жители выходят на протестные акции много дней подряд. В ежедневных вечерних шествиях принимают участие 100-200 человек. Вот как выглядела акция на 21-й день протеста pic.twitter.com/RBiAKNQHns — DW на русском (@dw_russian) July 31, 2020

Вдоль всего маршрута идущих сопровождала машина дорожно-патрульной службы. Полицейские предупреждали демонстрантов, что они нарушают правила дорожного движения, и просили покинуть проезжую часть.

После акции задержали двух активистов

После акции были задержаны два активиста — Дмитрий Тимошенко и Александр Нуйкин. Полицейские на вопрос о причинах задержании ответили: «Cейчас разберемся».

Освещавшего протесты блогера приговорили к семи суткам ареста

Между тем 31 августа стало известно, что суд приговорил к семи суткам административного ареста блогера Алексея Романова, который на своем YouTube-канале освещал стихийные митинги в городе. Об этом сообщил защищавший его Виталий Тыхта.

Блогера сочли виновным по статье 20.2 части 6 — о нарушении порядка организации или проведения шествия, повлекшем причинение вреда здоровью человека или имуществу.

В Facebook Романов написал: «Брали на выходе из квартиры, адреса которого я никому не давал. Незаконная слежка, как я понимаю?»

Ранее, 30 августа, голодовку объявил Ростислав Буряк, арестованный на восемь суток по статье о создании помех движению транспорта на акциях протеста. Буряк — водитель так называемого «фургаломобиля». Это — синий микроавтобус, обклеенный фотографиями экс-губернатора и лозунгами «Я/мы Сергей Фургал». На боку транспортного средства неоновой краской сделана надпись «Услышьте нас». «Фургаломобиль» на множестве протестных акций ехал во главе колонны протестующих.

Массовые акции протеста в Хабаровске из-за ареста Фургала

Масштабные стихийные митинги и шествия ежедневно проходят в Хабаровске, начиная с 11 июля. Люди недовольны арестом и отстранением от должности избранного главы региона Сергея Фургала, которого подозревают в организации убийств 15-летней давности. Недовольство ряда местных жителей вызывает и назначение президентом РФ Владимиром Путиным врио главы региона депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева. Он неделю отказывался встречаться с протестующими, что не помешало политику заявить, что к организации митингов причастны иностранные граждане, специально приехавшие в Хабаровск, чтобы «раскачать ситуацию в регионе».