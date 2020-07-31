В Беларуси утверждены новые размеры минимальных потребительских бюджетов, которые будут действовать в период с 1 августа по 31 октября 2020 года. Сделано это постановлением Минтруда и соцзащиты Беларуси от 22 июля 2020 года № 68, поясняют в ведомстве, сообщает Belmir.by.

В частности, в средних ценах июня 2020 года в расчете на месяц размеры МПБ составят:

— трудоспособное население – 522,13 рубля (ранее было 513,77 рубля);

— пенсионеры – 404,52 рубля (ранее было 398,40 рубля);

— дети в возрасте до трех лет – 344,25 рубля (ранее было 340,01 рубля);

— дети в возрасте от трех до шести лет – 447,30 рубля (ранее было 434,64 рубля);

— дети в возрасте от шести до восемнадцати лет – 449,28 рубля (ранее было 441,79 рубля);

— семья из четырех человек – 413,10 рубля (ранее было 406,40 рубля);

— молодая семья из трех человек – 446,97 рубля (ранее было 437,84 рубля).

В настоящее время среднедушевой МПБ семьи их четырех человек служит основой для определения права граждан на получение льготных кредитов и субсидий на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений.

А также права граждан, постоянно проживающих и работающих в населенных пунктах с населением до 20 тысяч, на льготные кредиты на капремонт и реконструкцию жилья, строительство инженерных сетей, возведение хозпомещений и построек.