Проголосовать пациенты с коронавирусом на «обычных» участках не смогут: только в больнице либо на дому.

Центризбирком Беларуси разъяснил порядок голосования на выборах граждан, у которых диагностирован коронавирус, соответствующее постановление ЦИК принял в пятницу, передает Sputnik.

На фоне пандемии коронавируса выборы пройдут с новыми противоэпидемиологическими мерами. По рекомендации Минздрава регулярно будут проводиться проветривания и уборка помещений.

Решен и вопрос того, как будут голосовать граждане, у которых был диагностирован коронавирус. Соответствующее постановление ЦИК от 31 июля 2020 № 125 опубликовано в пятницу.

«Голосование избирателей с COVID-19 не проводится на участках для голосования, на территории которых они зарегистрированы по месту жительства или месту пребывания», — говорится в постановлении.

Территориальные амбулаторно-поликлинические организации здравоохранения по месту жительства или месту пребывания должны будут проинформировать избирателей с COVID-19 о возможности голосовать на участках в больницах, а также о «способе организации голосования на конкретном участке: путем доставки избирателя с COVID-19 на соответствующий участок для голосования либо выезда членов участковой комиссии к месту проживания избирателя с COVID-19».

Кроме того, медики должны будут передавать сведения об избирателях с коронавирусом в участковые комиссии.

Доставлять избирателей с коронавирусом на участки в больницах, либо организовывать выезд членов комиссий для голосования на дому должны будут организации здравоохранения.

Выборы президента Беларуси пройдут 9 августа. Особые противоэпидемиологические меры пока решили не смягчать, а добавляются к ним и новые: например, на ряде участков решили отказаться от шторок в кабинках – предположительно, чтобы избирателям не приходилось их трогать.