Тихановская выступает в Лиде (прямой эфир)

Лида стала пунктом, завершающим программу выступлений кандидата в президенты Светланы Тихановской 31 июля.

До этого была Сморгонь, где горожане пришли встретится с ней, несмотря на дождь. Затем – Молодечно, в котором люди стояли в огромной очереди, чтобы попасть на стадион, где она выступала вместе с сопровождающими ее в поездке представительницами штабов незарегистрированных кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало Марией Колесниковой и Вероникой Цепкало.

В Лиде на площадке у ТЦ «Постдам» на улица Лётной, 4, где должна была выступать Тихановская, с утра затеяли ремонтные работы.

Это не помешало гостеприимным горожанам достойно встретить кандидата в президенты.

В субботу и воскресенье агитационное турне Светланы Тихановской продолжится в городах западных областей Беларуси – Гродно, Волковыске, Слониме, Барановичах, Бресте.