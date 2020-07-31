Платное экспресс-тестирование взрослых на антитела к COVID-19 стали выполнять в 3-й городской клинической больнице, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Везде предварительная запись — номера телефонов указаны на сайтах медицинских учреждений.

Где сейчас в Минске делают экспресс-тесты на коронавирус

— 2-я центральная районная поликлиника Фрунзенского района;

— 3-я центральная районная клиническая поликлиника Октябрьского района;

— 4-я городская поликлиника (Центральный район);

— 5-я городская клиническая поликлиника (Московский район);

— 8-я городская поликлиника (Первомайский район);

— 9-я городская поликлиника (Партизанский район);

— 10-я городская поликлиника (Фрунзенский район);

— 13-я городская поликлиника (Советский район);

— 14-я центральная районная поликлиника Партизанского района;

— 16-я городская поликлиника (Советский район);

— 19-я центральная районная клиническая поликлиника (Первомайский район);

— 23-я городская поликлиника (Ленинский район);

— 25-я центральная районная поликлиника Московского района;

— 26-я городская поликлиника (Фрунзенский район);

— 29-я городская поликлиника (Октябрьский район);

— 32-я городская поликлиника (Московский район);

— 33-я городская студенческая поликлиника (Советский район, только студентам, прикрепленным к этому учреждению здравоохранения);

— 34-я центральная клиническая поликлиника Советского района;

— 35-я городская поликлиника (Октябрьский район);

— 38-я городская поликлиника (Октябрьский район);

— 40-я городская поликлиника (Фрунзенский район).

Кроме того, тестирование проводится в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи, 2-й городской клинической (взрослым и детям по живой очереди), 4-й городской клинической и 10-й городской клинической больницах. При этом в «десятке» предлагают на выбор два вида экспресс-теста — производства Республики Беларусь или КНР.

Как делают экспресс-тест на антитела к COVID-19

Для проведения экспресс-тест на антитела — иммуноглобулины М и G — у пациента берут на исследование кровь из пальца или из вены.

Надо ли готовиться к экспресс-тестированию

— Специально готовиться не нужно, — пояснил врач лабораторной диагностики 6-й больницы Евгений Кушалин.

Сколько стоит экспресс-тестирование

Везде примерно одинаково: в пределах 20 рублей. В некоторых медучреждениях, если доплатить 1,15 рубля, ответ пришлют по электронной почте.

Самое главное — не забудьте паспорт! Он нужен для оформления договора на оказание платных услуг.

Как понять результаты экспресс-тестирования

Как объяснил заместитель главного врача по организационно-методической работе 14-й центральной районной поликлиники Захар Кулаковский, всего вариантов четыре.

Первый

Иммуноглобулины М и G отрицательные.

Человек не болел.

Второй

Иммуноглобулины М положительные, а G — отрицательные.

Человек болен.

Третий

Иммуноглобулины М и G положительные.

Человек болел, но уже идет на поправку.

Требуется уточняющая диагностика, чтобы понять, заразен ли он для окружающих.

Четвертый

Иммуноглобулины М отрицательные, а G — положительные.

Человек переболел. Есть ли у него иммунитет к коронавирусу и насколько он крепок, сложно сказать.