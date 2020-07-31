После окончания митинга Светланы Тихановской съемочную группу телеканала «Белсат», работавшую на мероприятии, задержали сотрудники милиции. Это произошло в прямом эфире, пишет TUT.BY.

Журналисты «Белсат» Дмитрий Мацкевич и Денис Дюба были задержаны в Молодечно сотрудниками милиции, когда во время прямой трансляции разговаривали с людьми, которые выходили с городского стадиона, где проходил митинг в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской.

На запись попал сам момент задержания и поездки задержанных журналистов в милицейском автомобиле до отдела внутренних дел Молодечненского райисполкома.

Судя по тому, что говорят журналисты на записи, милиционеры не предъявили им документов и не объяснили причину задержания, а также повредили телекамеру.