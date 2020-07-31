Предвыборный пикет кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской в Минске в четверг вечером посетили не менее 63 тысяч человек, сообщили правозащитники.

«С 17.30 до 20.30 по подсчетам наших наблюдателей на митинг пришли не менее 63 тыс. человек»,— говорится в сообщении лишенного аккредитации правозащитного центра «Весна».

Подсчет проводила волонтерская инициатива наблюдения #ControlBY, которая действует в Беларуси с 2012 года.

В месте проведения митинга были предприняты усиленные меры безопасности и место для проведения агитационных пикетов в парке Дружбы народов еще с утра 30 июля обнесли металлическими ограждениями. На входе были установлены рамки досмотра.

Митинг прошел с 18.00 до 22.00. Происшествий и задержаний зафиксировано не было.