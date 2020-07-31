31 июля отмечает 75-летие бессменный рулевой «Поля чудес» Леонид Якубович.

Как чувствует себя Леонид Якубович и правда ли, что жена хочет от него уйти.

Вот уже почти три десятка лет зрители вместе с юбиляром крутят барабан на шоу «Поле чудес». А еще Леонид Аркадьевич играет в антрепризе и на бильярде, о его страсти к авиации тоже все знают. А мы расскажем о личной жизни телеведущего, о которой сам он распространяться не любит.

«Главная болячка — лень»

Недавно мы звонили Леониду Якубовичу — проверяли очередные слухи о его госпитализации, операции на сердце и установке кардиостимулятора. Трубку ведущий взял не сразу. Позже ответил и объяснил: «Играл в теннис! Напишите так: мол, Якубовича из реанимации на носилках доставили сразу на тренировку, он встал и пошел играть».

Леонид Аркадьевич перешел на черный юмор в вопросах о здоровье после того, как однажды в СМИ его похоронили. Так и написали — в заграничной клинике умер ведущий «Поля чудес». Якубович сначала растерялся, но затем стал толковать подобные слухи как добрый знак — к долголетию: «О том, что я умер в Германии, узнал в Омске. На сороковой день нажрались как сумасшедшие!»

На записи программы Елены Малышевой «Жить здорово!» Леонид Аркадьевич сообщил, что не чувствует себя пенсионером, с удовольствием работает, трижды в неделю по часу тренируется в спортзале. А на теннис Леонид Аркадьевич стал ходить, кстати, воодушевившись примером дочери — тренировки проходят неподалеку от загородного дома семьи.

Когда тренер после второго занятия назвал своего подопечного в возрасте «за 70» перспективным спортсменом, начинающий кудесник ракетки обрадовался, ведь доктор говорил, что теннис дает необходимые нагрузки на сердце.

Якубович объясняет: «Главная болячка, с которой я борюсь — это лень. Пять лет назад я посмотрел на себя в зеркало и туда не поместился. Я весил 102 кг. И тут я вдруг сообразил — красавица дочь, красавица жена. Это я сейчас с ними на пляж пойду? Я коленей не видел из-за живота! И сейчас вешу 78 — 81 кг».

Приятель Якубовича Аркадий Инин проговорился однажды: «Мы с ним ходили к одному и тому же доктору, которая помогала нам с похуданием. У меня ничего не получилось. А у него — да!». Недавно Якубович в документальном проекте о себе заявил: «Сообщаю всем документально подтвержденный факт: только что прошел ВЛЭК — идеальная кардиограмма. Идеальное здоровье!».

Как счастливые часов не наблюдают, так и Якубович возраста не ощущает — говорит, что чувствует себя моложе. Но понимает, что находится в группе риска в связи с ситуацией с коронавирусом, поэтому празднование юбилея перенес, о чем и сообщил друзьям и коллегам. Официальное заявление ведущий сделал по нынешней моде в соцсетях, но зато в стихах: «Вот как только отступит зараза — этот час я теперь сторожу — соберу вас, поверьте мне, сразу, всех, чьей дружбой я так дорожу!»

Кстати, близкие знают: Якубович — человек щедрый. Недавно рассказал нам, что точной суммы своей пенсии не помнит вовсе, так как она уходит на благотворительность, а семья живет на его зарплату. Учитывая, что Леонид Аркадьевич, благодаря московской прописке, получает ежемесячную надбавку к пенсии за звание народного артиста в размере 30 тысяч рублей, сумма на благотворительность уходит приличная.

«Папа, не трогай усы!»

Зимой появились слухи: мол, Якубович с женой разъехались и живут отдельно. Мы пообщались с коллегами звезды и узнали, откуда у слухов ноги растут. Жена Леонида Аркадьевича Марина почти на 20 лет его моложе, поэтому и появляются сплетни: мол, ушла, сбежала. На самом деле в семье идиллия, но, так как живут Якубовичи в Подмосковье в загородном доме, а у Леонида Аркадьевича порой работа (съемки, спектакли) заканчивается поздно, он остается ночевать в квартире в центре Москвы, иногда на пару дней — вот почему появились предположения о разводе. А все дело в элементарном удобстве: у обеспеченных артистов и квартиры, и дома имеются, так что супруги в случае необходимости могут себе позволить иногда ночевать не вместе.

Если же вспоминать историю знакомства Якубовича и Марины, то Леонид Аркадьевич влюбился в девушку, встретив ее в коридорах «Останкино», где та трудилась в рекламном отделе. Якубович к тому моменту уже был разведен, поэтому в омут новых отношений нырнул с чистой совестью. Леонид и Марина поженились в 1995 году, сыну Якубовича от предыдущего брака было тогда 22 года. Сейчас Артему 47 лет, и он трудится в дирекции на одном из телеканалов. Артем взял фамилию матери — Антонов, чтобы не афишировать свое родство со звездой. А отношения с отцом у него прекрасные. Недавно в документальном проекте Пятого канала «Моя правда. Леонид Якубович. По другую сторону экрана» Артем дал свое первое интервью, где рассказал, что никаких обид по поводу расставания родителей у него не было: «Так бывает — не сошлись характерами».

Сын Якубовича с женой и дочкой гостят в загородном доме отца, а летом с его семьей выбираются на море. Любимица Леонида Аркадьевича — их с Мариной дочка, 22-летняя Варвара, которая учится в магистратуре МГИМО на отделении международной журналистики. Ее мнением папа очень дорожит: ведь это Варвара, когда Леонид Аркадьевич хотел отказаться от своих знаменитых усов (без них моложе ведь выглядишь), запретила менять имидж. Девушка считает, что с усами папе лучше. И мы с этим, конечно, согласны.