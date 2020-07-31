Правительство не рассматривает вопрос дальнейшего повышения пенсионного возраста. Об этом заявил Премьер-министр Роман Головченко во время общения с трудовым коллективом стеклозавода «Неман» в Березовке. Руководитель Правительства напомнил о решении, принятом в 2017 году.

– В 2017 году было принято решение о повышении пенсионного возраста, и мы постепенно к нему двигаемся. Это 63 года для мужчин и 58 лет для женщин. И к этому мы выйдем к 2022 году. Сейчас это 62 года для мужчин и 57 для женщин. Это решение абсолютно здраво принято. Трудовые ресурсы Беларуси из-за ряда факторов немного сжимаются. При этом продолжительность жизни увеличилась. За 20 лет практически на 5–6 лет подняли продолжительность жизни, соответственно, уровень и качество жизни повышается. И раньше на пенсию уходили вполне трудоспособные люди. И многие из них хотят работать. Это и больший достаток, кто-то не успел себя реализовать. Поэтому это решение, которое было принято, – его достаточно сейчас. И вопрос повышения пенсионного возраста на данный момент не стоит, сообщает Sb.by.

Что касается фонда социальной защиты, то, по словам Романа Головченко, в нем достаточно средств для выплаты пенсий.

– Мы выдерживаем те параметры, которые обещали, что средняя пенсия должна быть около 40 процентов от уровня средней зарплаты. Сейчас она даже выше – около 41 процента. Недавно было принято решение об очередном увеличении. Поэтому в ФСЗН хватает средств.