Совет Европейского союза опубликовал список стран, с которыми рекомендует постепенно начать снимать связанные с пандемией COVID-19 запреты. К сожалению, Беларуси в этом списке снова нет.

Так, сообщается, что 30 июля список стран был пересмотрен и в настоящий момент включает в себя:

— Австралию

— Канаду

— Грузию

— Японию

— Марокко

— Новую Зеландию

— Руанду

— Южную Корею

— Таиланд

— Тунис

— Уругвай

— Китай при условии подтверждения взаимности

Также сообщается, что жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны при въезде считаться резидентами ЕС.

Для того, чтобы со страны сняли ограничения, необходимо, чтобы количество вновь зараженных коронавирусом в стране за последние 14 дней на 100 тысяч населения не превышало средний показатель в ЕС. Также принимают во внимание тот факт, как шло снижение количества заболевших по сравнению с двумя предыдущими неделями.