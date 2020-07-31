Совет Европейского союза опубликовал список стран, с которыми рекомендует постепенно начать снимать связанные с пандемией COVID-19 запреты. К сожалению, Беларуси в этом списке снова нет.
Так, сообщается, что 30 июля список стран был пересмотрен и в настоящий момент включает в себя:
— Австралию
— Канаду
— Грузию
— Японию
— Марокко
— Новую Зеландию
— Руанду
— Южную Корею
— Таиланд
— Тунис
— Уругвай
— Китай при условии подтверждения взаимности
Также сообщается, что жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны при въезде считаться резидентами ЕС.
Для того, чтобы со страны сняли ограничения, необходимо, чтобы количество вновь зараженных коронавирусом в стране за последние 14 дней на 100 тысяч населения не превышало средний показатель в ЕС. Также принимают во внимание тот факт, как шло снижение количества заболевших по сравнению с двумя предыдущими неделями.