Совет Европейского Союза пересмотрел список стран «зеленой зоны», жителям которых разрешен въезд на территорию ЕС. Беларусь в него не попала.

«После проведения пересмотра в связи с рекомендацией постепенного снятия временных ограничений на необязательные поездки в ЕС, Совет ЕС обновил перечень стран, для которых следует отменить ограничения на поездки. Исходя из критериев и условий, изложенных в рекомендации, с 31 июля страны-члены ЕС должны постепенно отменить ограничения на поездки на внешних границах для жителей следующих стран», — говорится в сообщении СЕ.

В страны «зеленой зоны» с 31 июля включены: Австралия, Канада, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, Китай, при условии подтверждения взаимности.

Указано, что для определения стран «зеленой зоны» учитывается эпидемиологическая ситуация и меры по сдерживанию, включая физическое дистанцирование, а также экономические и социальные соображения.