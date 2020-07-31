Программа предстоящего уик-энда кандидата в президенты Андрея Дмитриева предполагает его интенсивное перемещение по Беларуси. Сначала он выдвигается на восток – до Орши, а закончить выходные собирается на западе страны – в Гродненской области.

Пятница, 31 июля

11.30 – 13.00 – пикет в Жодино (вход на Ледовую площадку перед Специализированной детско-юношеской школой олимпийского резерва № 1, ул. Лебедевского, 18а).

14.00 – 15.30 – прогулка с кандидатом в Крупках (по маршруту от вокзала по улице Советской до улицы Майской).

17.00 – 18.00 – прогулка с кандидатом в Орше (по улице Ленина от Медицинского колледжа через Курган бессмертия до Средней школы №17).

18.00 – 20.00 – встреча с избирателями в Орше (Средняя школа №17, ул. Т. Шевченко 46).

Суббота, 1 августа

10.00 – 10.30 – посещение рынка в Новогрудке (ул.Волчецкого, 21а).

10.30 – 11.00 – прогулка с кандидатом в Новогрудке (по маршруту по ул. Советской от Рынка к Замку).

12.00 – 13.00 – прогулка с кандидатом в Щучине (по маршруту от Центрального рынка до Дома культуры, с раздачей листовок).

14.30 – 16.00 – пикет в Скиделе (площадка возле Сельскохозяйственного профессионального лицея, ул.Октябрьская, 40).

17.00 – 20.00 – встреча с избирателями в Гродно (Дом культуры предприятия «Цветлит», ул. Дзержинского 41/1).

Воскресенье, 2 августа

09.00 – 10.00 – прогулка с кандидатом по Южному рынку в Гродно (раздача листовок).

12.30 – 14.00 – пикет в Мостах (площадка возле здания номер 1 на ул. Пролетарской).

15.00 – 16.00 – пикет в Волковыске (площадка с автостоянкой на набережной на улице Карла Маркса).

17.00 – 19.00 – встреча с избирателями в Слониме (большой зрительный зал Слонимского центра культуры и отдыха, ул. Красноармейская, 25).

20.00 – 21.00 – прогулка с кандидатом по поселку Мир (по маршруту от автовокзала к Мирскому замку).