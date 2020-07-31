2 августа трое белорусских военнослужащих направятся в Ливанскую Республику для участия в деятельности по поддержанию международного мира и безопасности в составе миссии Временных сил ООН в Ливане, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Двое из них будут проходить службу в штабе сектора «Запад» на должностях специалистов штаба в составе итальянского контингента миссии.

Направление третьего военнослужащего осуществляется в рамках проведения плановой замены белорусского врача в составе военного госпиталя миссии.

«31 июля военнослужащие прошли инструктаж под руководством начальника Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны – помощника Министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майора Олега Воинова», — говорится в сообщении.