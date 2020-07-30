Веронику Цепкало вызывают в МВД для дачи показаний по проверке, которую проводят в отношении Валерия Цепкало по заявлению Седата Игдеджи. Повестку супруге экс-претендента в президенты вручили сегодня утром сотрудники ГАИ, остановившие ее машину. Также утром задержали ее сестру — сотрудницу Белгазпромбанка, сообщает TUT.BY.

— Также хочу заявить, что сегодня утром мою сестру, сотрудницу Белгазпромбанка неизвестные люди в гражданской одежде прямо с парковки забрали, посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Куда увезли, я не знаю. Может быть, это МВД — для дачи показаний, может быть, КГБ, я не знаю, — заявила Вероника Цепкало.

Вероника Цепкало заявила, что она это расценивает, как политическое давление на кампанию объединенного штаба.

— Сейчас я еду давать показания в МВД. У меня в повестке написано, что я должна явиться для дачи показаний, — добавила Цепкало. — Где находится сестра, причину ее задержания не знаю. Мне позвонили сотрудники ее банка и сказали, что она задержана.