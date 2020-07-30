Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская после заседания утром 30 июля в ЦИК с участием госсекретаря Совета безопасности Андрея Равкова заявила журналистам, что не намерена отменять свои агитационные встречи.

«Все наши мероприятия будут проходить в штатном режиме, ничего не отменяется. Будут металлоискатели, ограждения. Но ничего страшного, приходите на пикет», — сказала Светлана Тихоновская.

По ее словам, теперь ответственность за безопасность на акциях берут на себя власти.

Комментируя задержание российских боевиков, Тихановская посоветовала журналистам раскопать правду на этот счет.

Напомним, что ближайший митинг за кандидата в президенты пройдет 30 июля в формате концерта в Минске в парке Дружбы народов на площади Бангалор. Начало в 18:00.

Представительница штаба Тихановской Вероника Цепкало сказала, что ее вызывают в МВД по иску турецкого гражданина к ее мужу. Повестку ее передали сотрудники ГАИ.

Она также рассказала, что ее сестру, сотрудницу Белгазпромбанка, неизвестные люди посадили в машину и увезли в неизвестном направлении.