В Киеве внимательно отслеживают ситуацию с задержанием группы россиян в Беларуси и могут потребовать выдачи тех уроженцев Украины, которые оказались среди задержанных.

Заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос заявил в комментарии «5 каналу», что Украина может потребовать выдачи уроженцев Украины, задержанных в Беларуси. По его словам, он уже обращался с этим вопросом в министерство иностранных дел.

«Этот вопрос обсуждается, каким образом. Это было бы неплохо … Во-первых, это бы усилило нормальные отношения Украины и Беларуси, дало бы толчок к улучшению отношений. И отразило бы желание наших врагов использовать территорию наших соседей как плацдарм для действий против нашей страны», — сказал Кривонос.

Между тем, в МИД Украины заявили, что «вопросы о возможной экстрадиции или иных правовых действиях будут решаться соответствующими правоохранительными и специальными органами».

В опубликованном в четверг комментарии представителя МИД Украины Екатерины Зеленко отмечается, что в министерстве внимательно следят за ситуацией.