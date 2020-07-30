Фото: МВД

В Солигорский РОВД 30 июля около 3:40 поступила информация о том, что с заправочной станции было угнано такси — пока водитель разменивал деньги, нетрезвый пассажир, 40-летний солигорчанин, воспользовался тем, что ключи остались в замке зажигания. О происшествии сообщает Mlyn.by со ссылкой на телеграм-канал МВД.

Сотрудники Госавтоинспекции обнаружили разыскиваемый «Рено Логан» и начали преследование. Около 4:15 на 98-м км автодороги Р23 Минск — Микашевичи вблизи д. Василинки Слуцкого района угонщик не справился с управлением. Он совершил наезд на дорожное ограждение на разделительной полосе. Машину отбросило на двигавшийся следом патрульной автомобиль ДПС Солигорского РОВД, после чего «Рено Логан» загорелся.

Угонщик такси разбился насмерть в Слуцком районеВодитель скончался на месте происшествия, сотрудники милиции не пострадали. Проводится проверка.

Очевидцы аварии сообщили в группе «Без тормозов в Слуцке» в одном из мессенджеров:
«Ехал ночью в Солигорск, часа в 4 на пересечении районов автомобиль такси летел, что пуля. Примерно 120 км/ч. За ним ГАИ.
И умчались к Слуцку.
Ехал обратно в 5 часов (поворачивал на Бокшицы), уже был разбит автомобиль , перед сложен, зад тоже, ГАИ оцепили всю трассу, стояли МЧС ( возможно тушили или резали авто). Скорой не было на тот момент»

Видео очевицев:

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