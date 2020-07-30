Следственный комитет Беларуси связывает задержанных под Минском бойцов российского ЧВК «Вагнер» с Youtube-блогером Сергеем Тихановским и его сторонниками.

В силовом ведомстве сообщили, что в отношении Сергея Тихановского, Николая Статкевича «и иных лиц» начато уголовное дело по факту приготовления к массовым беспорядкам по ст.13 ч.2 ст. 293 Уголовного кодекса Беларуси.

По подозрению в совершении этого же преступления 29 июля в санатории «Белорусочка» Минского района были задержаны 33 гражданина России — сотрудники ЧВК Вагнера. В настоящее время решается вопрос о применении к ним меры пресечения в виде заключения под стражу.

Против Сергея Тихановского возбуждено ещё одно уголовное дело — по ч.3 ст.130 УК. Это статья об умышленном разжигании социальной вражды и призывов к агрессии и насилию по отношению к сотрудникам правоохранительных органов.

С 29 мая Тихановский находится за решёткой — его задержали после провокации в Гродно и привезли в Минск. Тогда было начато уголовное дело об организации и подготовки групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.

В середине июля стало известно о ещё одном уголовном деле против Тихановского по статье 191-й УК «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав…». Таким образом, видеоблогер уже проходит как минимум по четырём статьям Уголовного кодекса.