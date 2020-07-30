Наталью Леонюк, сестру Вероники Цепкало, приглашали в органы для дачи свидетельских показаний по делу Валерия Цепкало — просили прокомментировать заявление Цепкало «о лжесвидетельстве» бизнесмена Игдеджи.

О задержании Натальи Леонюк Веронике Цепкало сообщили сотрудники Белгазпромбанка. Там Леонюк возглавляет отдел мониторинга, сопровождения кредитных операций малого бизнеса.

— Возле банка ко мне подошли трое в штатском, вручили повестку — приглашение для дачи показаний. Сказали, «по делу Цепкало», — рассказала TUT.BY Наталья Леонюк после того, как ее отпустили.

По словам сестер, это были сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью. Проходит ли Наталья по делу как свидетель, она не знает.

— Меня со статусом не ознакомили, просто сказали, что хотели бы, чтобы я пояснила указанное в письме. Мне зачитали обращение Валерия Вильямовича (Цепкало. — Прим. ред.). Наверное, это было его заявление. Я сказала, что пояснить какие-то вещи не могу в силу незнания, и воспользовалась своим правом согласно статье 27 Конституции не свидетельствовать против близких, — рассказала подробности Наталья Леонюк.

В начале июля Валерий Цепкало подавал в прокуратуру заявление на бизнесмена Седата Игдеджи о «лжесвидетельстве» в ответ на инициированную по заявлению Игдеджи проверку о «противоправной деятельности».

Причину вызова для дачи показаний правоохранительные органы объяснили тем, что самого Валерия Цепкало нет в стране и уточнить нужную им информацию у него лично не могут, поэтому хотят опросить родственников. После нерегистрации в качестве кандидата Цепкало с детьми покинул Беларусь.

Ранее Вероника Цепкало сообщала, что ее сестру люди «в гражданском» увезли в неизвестном направлении. «По внешнему описанию это были те же сотрудники, которые вручали повестку и мне», — отмечала она.

— Я так понимаю, что нам с ней в одно время вручали повестки, потому что они точно так же хотели, чтобы я проехала с ними. Но в связи с тем, что я ехала в ЦИК, я попросила, чтобы меня не задерживали. Меня отпустили, — говорила Вероника Цепкало перед тем, как отправиться давать показания.