Президент РФ Владимир Путин пока не планирует проводить телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко в связи с задержанием 33 россиян на территории Беларуси, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока в планах нет. Вы понимаете, что между Минском и Москвой много каналов общения, в том числе и по линии правоохранительных ведомств. Будем надеяться, что эти каналы будут достаточны для того, чтобы прояснить ситуацию», — сказал Песков журналистам в четверг.

29 июля госагентство БелТА сообщило, что сотрудники правоохранительных органов Беларуси задержали под Минском 32 «боевика иностранной частной военной компании «Вагнер», еще один человек был задержан на юге страны. Согласно данным агентства, все задержанные являются гражданами России.

В публикации также отмечалось, что правоохранительные органы получили информацию о прибытии в Беларусь более 200 человек для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.

Вечером 29 июля президент Беларуси Александр Лукашенко собрал срочное заседание Совбеза Беларуси. Информацию о задержании там подтвердил глава КГБ Валерий Вакульчик. Лукашенко поручил Вакульчику обратиться в российские госорганы за разъяснением.

Утром 30 июля госсекретарь Совбеза Беларуси Андрей Равков сообщил, что задержанные россияне дают показания.