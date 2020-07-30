Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что направил в МИД Беларуси ноту о допуске к задержанным россиянам консулов.

«30 июля в ходе встречи с министром иностранных дел Владимиром Макеем я подчеркнул, что посольство обязано и обеспечит защиту прав российских граждан, временно задержанных правоохранительными органами. Доступ консульских сотрудников к нашим гражданам должен быть оперативно обеспечен», — цитирует главу российской дипмиссии агентство «Интерфакс».

Мезенцев подчеркнул, что уже направлена соответствующая нота в адрес внешнеполитического ведомства Беларуси.