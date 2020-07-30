Выплата пенсий в августе будет произведена досрочно, сообщила пресс-служба Министерстве труда и социальной защиты.

В ведомстве уточнили, что сделано это «с целью создания пенсионерам удобных условий получения пенсий: минимизации поездок, сокращения социальных контактов», сообщает Mlyn.by.

Согласно законодательству пенсии выплачиваются в период с 5 по 25 число на основании графиков выплат через банки, почтовые отделения, предприятия по доставке пенсий.

В августе пенсии, которые согласно графику выплат приходятся на 10 число и позднее, будут доступны к выплате:

на почте и через доставочные предприятия — с 3 августа,

через банки – с 5 августа.

Право выбрать досрочное получение пенсии остается за пенсионером. Если не будет желания получить пенсию досрочно, то это можно будет сделать в привычный срок.