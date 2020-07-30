Давно не зажигал в Минске репер-миллионник Тима с патриотичной фамилией Белорусских! Коронавирус закатал в асфальт все живые концерты любимых исполнителей. И тинейджеры, основная и самая преданная публика Тимы, были в унынии… Но 31 июля после жутких «заморозков» немного потеплеет, ситуация исправится. На Национальном олимпийском стадионе «Динамо» Тима Белорусских станет хедлайнером церемонии открытия чемпионата Беларуси по легкой атлетике.

Успех к 19-летнему парню из столичного района Лошица (настоящее имя Тимы –Тимофей Морозов) не пришел – он вторгся ураганом в его жизнь одиннадцатью миллионами просмотров на ютуб-канале после исполнения им песни «Мокрые кроссы». Это было два года назад. Тимофей работал официантом в кафе «Гараж» (он вообще рано начал подрабатывать – с 15 лет, а музыку и тексты писал в перерывах), и бюджет его порой составлял всего один рубль в день. Хотя и хорошие чаевые тоже бывали, но для этого надо было сильно угодить посетителю. Но вдруг выстрелило: «Мокрые кроссы», а потом сингл «Назабудки» перевернули его ничем не примечательную жизнь. С тех пор и понеслось: первые строчки музыкальных рейтингов, приглашение в передачу «Вечерний Ургант» и на «Первый канал», гастроли по Беларуси и России – в Москве и Санкт-Петербурге.

Сейчас у артиста контракт на пять лет с продюсерским центром Kaufman Label, а условия сотрудничества «30 на 70», где 30 процентов – это заработок молодого артиста. Кстати, Тимофей вырос в семье музыкантов: мама – учитель по классу флейты, папа – оперный певец Андрей Морозов, был солистом в Большом театре, пока не улетел преподавать в Индию. До 9-го класса Тима тоже учился музыке в республиканской гимназииколледже, но потом бросил и перевелся в обычную среднюю школу.

О личной жизни репера известно очень мало, но есть сведения, что отцом Тима стал еще в 16 лет. Хотя с возлюбленной Яной и дочкой Софией на публике не появляется, чтобы уберечь их от излишнего внимания. Их втроем изредка можно увидеть на фото в «Инстаграм».

Песнями Тимы Белорусских заслушивается молодое поколение. Его хиты подкупают тинейджеров наивностью и искренностью, в них есть эмоциональная техничность и энергетика. Так что стадион «Динамо» будет полный.