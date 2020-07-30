Митинг Светланы Тихановской в Минске. Фото: belsat.eu

30 июля с 18.00 в столичном парке Дружбы народов началось массовое мероприятие в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской.

В программе не только ее выступление, но и участие представительниц штабов незарегистрированных кандидатами Валерия Цепкало и Виктора Бабарико – Вероники Цепкало и Марии Колесниковой.

Также здесь представители инициативы «Честные люди», известные соотечественники.

В концерте участвуют группы Loudscage, PyLai, :B:N:, Lites​ound.

В связи с последними событиями, связанными с задержаниями представителей иностранной военной организации, предприняты дополнительные меры по обеспечению безопасности участников митинга-концерта со стороны органов правопорядка.

«Все наши мероприятия будут проходить в штатном режиме, ничего не отменяется. Будут металлоискатели, ограждения. Но ничего страшного, приходите на пикет», — сказала 30 июля утром Светлана Тихановская.

Митинг-концерт в поддержку Тихановской в Минске (вживую)
Фото Надежды Бужан, NN.by
Митинг-концерт в поддержку Тихановской в Минске (вживую)
Фото Надежды Бужан, NN.by
Митинг-концерт в поддержку Тихановской в Минске (вживую)
Фото Надежды Бужан, NN.by
Митинг-концерт в поддержку Тихановской в Минске (вживую)
Столько людей собралось на площади в 17.30 Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
Митинг-концерт в поддержку Тихановской в Минске (вживую)
Фото: gazetaby.com
Митинг-концерт в поддержку Тихановской в Минске (вживую)
Фото: gazetaby.com
Митинг-концерт в поддержку Тихановской в Минске (вживую)
На сцене выступила группа Litesound. Фото: gazetaby.com

 

Митинг-концерт в поддержку Тихановской в Минске (вживую)
По некоторым оценкам в парке Дружбы народов собралось более 20 тысяч человек

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