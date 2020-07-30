В заявлении Министерства иностранных дел России отмечается, что «одиозная трактовка белорусской стороной задержания 33 граждан России не выдерживает никакой критики».

Внешнеполитическое ведомство России отмечает, что им стало известно о том, что группа российских граждан по каким-то причинам не смогла попасть на самолет в Стамбул и вынуждена была задержаться до приобретения новых билетов белорусской компанией, которая обеспечивала логистику этой группы на территории Беларуси.

«Попытка представить случившееся как внешнее вмешательство в дела республики вызывает, по меньшей мере, недоумение», – утверждается в заявлении МИД России.

Дипломатическое ведомство соседней страны требует обеспечения незамедлительного доступа российских консульских сотрудников к задержанным.