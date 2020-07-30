Как готовятся к большому митингу кандидата Тихановской в парке Дружбы народов (фото)

В парке Дружбы народов в Минске сегодня пройдет легальный митинг кандидата в президенты Светланы Тихановской. Организаторы ожидают, что он будет масштабным. Из необычного — сегодня с утра на территории устанавливают металлические ограждения, как это бывает на городских мероприятиях, пишет TUT.BY.

Парк Дружбы народов — одна из площадок в Минске, где кандидаты в президенты Беларуси могут проводить свои пикеты. Митинг Светланы Тихановской разрешенный, начало в 18.00.

Массовые мероприятия разрешены в южной части парка, в границах улиц Орловская — Богдановича — Кульман — Л. Карастояновой. Сейчас солдаты устанавливают там ограду, ориентируясь на круговую пешеходную дорогу на этом участке.

Фото: Марина Серебрякова / Фото: Вадим Замировский /

Сегодня с кандидатами в президенты в ЦИК встречался госсекретарь Совбеза Андрей Равков. Он рассказал, что меры безопасности на массовых мероприятиях заметно усилят.

— Все наши мероприятия будут проходить в штатном режиме, ничего не отменяется, — сказала после встречи журналистам Светлана Тихановская. — Единственное — будут усилены меры по безопасности людей. Будут установлены металлоискатели, будет оцепление. Ответственность за меры безопасности теперь возложило на себя наше государство.