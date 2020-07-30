После двух месяцев заключения вечером 29 июля из СИЗО-1 на ул. Володарского в Минске выпустили фигуранта дела по ч. 1 ст. 342 УК Республики Беларусь, политзаключенного Вергилия Ушака. Об этом сообщила его невеста, которая встретила его в 8 вечера возле СИЗО.

Ушак остается подозреваемым по уголовному делу. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает незарегистрированный в Беларуси ПЦ Весна.

Вергилий Ушак был задержан 29 мая в Гродно во время избирательного пикета по сбору подписей граждан в поддержку выдвижения в качестве кандидата в президенты Республики Беларусь Светланы Тихановской. Тогда сотрудниками милиции был задержан руководитель инициативной группы, блогер популярного YouTube канала ”Страна для жизни» Сергей Тихановский и еще, как минимум 15 граждан, принимавших участие в том пикете.

8 июня семерым участникам мероприятия, в том числе Вергилию Ушаку, было предъявлено обвинение в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и связанных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, и в активном участии в таких действиях (часть 1 статьи 342 УК Республики Беларусь). 9 июня правозащитное сообщество Беларуси признало его политическим заключенным и потребовало немедленного освобождения всех обвиняемых по статье 342 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Позже международная правозащитная организация Amnesty International признала белорусских политзаключенных узниками совести.