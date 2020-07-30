Министерство финансов Беларуси в январе-июне 2020 года исполнило республиканский бюджет с дефицитом 1,78 млрд рублей (2,7% ВВП).

По итогам первого полугодия дефицит бюджета заметно углубился – в январе-мае он составлял 69,1 млн рублей (0,1% ВВП). До этого бюджет исполнялся с профицитом, по итогам января-апреля профицит сложился в сумме 0,6 млрд рублей, или 1,45% ВВП, сообщает пресс-служба ведомства.

Доходы республиканского бюджета за полгода составили 10,3 млрд рублей, или 41% от уточненного годового плана. Таким образом за июнь в него поступило порядка 1,6 млрд рублей.

В первом полугодии было собрано 6 млрд рублей НДС, 800 млн рублей налога на прибыль, 1,4 млрд рублей акцизов и 1,5 млрд рублей доходов от внешнеэкономической деятельности. Наибольшие потери республиканский бюджет понес в налоге на прибыль и доходах от внешнеэкономической деятельности. Эти статьи поступлений выполнены лишь на 18,8% и 31,6% от уточненного годового плана.

Минфин отмечает, что задолженность по налогам и сборам на 1 июля составила 129,6 млн рублей.

Расходы республиканского бюджета в первом полугодии составили 12,1 млрд рублей. В июне они достигли 3,4 млрд рублей.

На общегосударственную деятельность в первом полугодии было выделено 6,1 млрд рублей, на национальную экономику — 2,5 млрд рублей, социальную сферу — 8,6 млрд рублей.

Поступления в ФСЗН составили 8,5 млрд рублей, а расходы — 8,4 млрд рублей.

В целом доходы бюджета сектора госуправления за полугодие сложились в размере 24,22 млрд рублей, а расходы составили 26,36 млрд рублей. Дефицит бюджета сектора госуправления достиг 2,14 млрд рублей.