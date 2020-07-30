В Беларуси программисты создали платформу для защиты от фальсификаций на выборах, к которой уже присоединились около 500 тыс. человек. Как это работает и что думают об этом белорусы?

Программисты в Беларуси придумали способ, как защитить голоса избирателей на грядущих президентских выборах 9 августа. Они предлагают белорусам зарегистрироваться на интернет-платформе «Голос» и отправить фотографию своего бюллетеня в программу, которая обработает все голоса и опубликует альтернативные результаты выборов. За пару дней на платформе уже зарегистрировалось около полумиллиона человек. Как работает платформа «Голос» и способны ли технологии предотвратить фальсификации на выборах президента Беларуси?

IT-технологии за честные выборы

Проект «Голос» стал продуктом социального хакатона Social Technology Hackathon 2020, на котором разрабатывались решения для предупреждения возможных фальсификаций на выборах президента Беларуси. Организаторами хакатона выступили штабы недопущенных к выборам претендентов Валерия Цепкало и Виктора Бабарико, а также инициатива «Честные люди», которая выступает за проведение честных выборов в Беларуси.

Принцип работы проекта «Голос» довольно прост: избиратели по номеру мобильного телефона регистрируются на платформе через чат-боты в мессенджерах Viber и Telegram, указывая за кого планируют голосовать. В дни досрочного голосования, 9 августа, а также после выборов избиратели могут отправить фото своего бюллетеня в чат-бот. Все отправленные фото сохранятся в системе, которая затем подсчитает результаты по каждому участку — итоговые альтернативные цифры будут опубликованы после официальных результатов выборов.

Как говорится на сайте проекта, «Голос» не заменяет собой голосование и не является экзитполом, избиратели сами сообщают о своем выборе. Юридической силы опубликованные данные иметь не будут. Цель проекта — обеспечить прозрачность выборов без нарушения законодательства. При этом создатели платформы не агитируют за кого-либо из кандидатов или даже за явку на участки.

Кроме того, создатели указывают, что платформа абсолютна законна. «Мы не просим ваши паспортные данные, только номер телефона и фото бюллетеня. Мы шифруем данные. Тайна голосования не нарушается», — сказано на сайте платформы «Голос».

«Голос» рассчитывает получить 4 млн голосов

Представитель инициативы «Честные люди» Александр Хомич рассказал DW, что проект призван показать реальные результаты выборов, в которые поверят люди: «В этом году у нас нет прозрачных выборов — в члены избирательных комиссий и в наблюдатели попали только провластные люди. Поэтому значительное большинство уже чувствует, что у них украли голос. На нашей платформе мы учитываем любые голоса, в том числе и за текущую власть».

За пару дней на платформе зарегистрировалось около полумиллиона белорусов. Впрочем, согласно данным Центральной избирательной комиссии, в Беларуси сейчас около 6,8 млн избирателей, а значит на платформе — чуть более 7 процентов. «В этом году интерес к выбором очень высок, поэтому мы рассчитываем получить 3,5-4 миллиона голосов», — говорит Хомич. По его словам, почти 500 тысяч регистраций — это хороший результат для старта.

Одна из полумиллиона зарегистрировавшихся на платформе — инженер-программист Виктория Лошковская. Она считает, что идея использования IT-технологий против фальсификаций уже давно витала в воздухе и не только в Беларуси. «Я верю, что платформа поможет отобразить реальный результат выборов, а не сфальсифицированный, но вот отразится ли это на исходе самих выборов — верится с трудом». Девушка также помогла зарегистрироваться на платформе своим родителям.

К проекту «Голос» присоединилась также и экономист Наталья Панкова и надеется, что с помощью платформы можно будет проследить и проверить подсчет голосов избирательными комиссиями. «Хочется верить, что что-то изменится к лучшему, но я вижу, что юридическое оспаривание решений ЦИК, например адвокатами Виктора Бабарико, ни к чему не приводит», — говорит минчанка.

Плюсы и минусы «Голоса»

Блогер и IT-эксперт Сергей Лавриненко относится к проекту довольно скептически, хотя и указывает, что подобные идеи сейчас нужны, ведь платформа здорово показывает людям, что такое инструменты электронной демократии. «Два проблемных аспекта — это объективность и охват. Пока мы видим, что количество регистраций уперлось в число активных людей, которые и подписывались на улицах за альтернативных кандидатов. Есть момент и с идентификацией через телефон — у людей может быть две SIM-карты». Также, по словам Лавриненко, есть вопрос сохранности пользовательских данных, ведь фактически база «Голоса» представляет собой список не очень лояльных власти людей.

По словам организатора Александра Хомича, в платформе зашиты несколько степеней защиты от возможных «накруток» и фальсификаций. «Это был один из основных вопросов, который ставил под сомнение целесообразность реализации платформы. Но мы всё придумали, и готовы к разным сценариям. Подробнее пока говорить не будем, из соображений безопасности», — указывает представитель инициативы «Честные люди».

Руководитель платформы также говорит, что даже если собрать голоса электорального большинства не получится, платформа рассчитывает, что в любом случае это будет репрезентативная выборка, которая покажет реальные проценты, которые набрал каждый из кандидатов.

На вопрос о том, что активисты собираются делать в случае несовпадения официальных данных ЦИК Беларуси и данных платформы, Хомич отвечает, что «Голос» — это лишь инструмент подсчета: «Наши данные будут опубликованы независимо от того, совпадут ли они с официальными. Что делать с этими данными — каждый решает сам для себя».