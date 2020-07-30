Белорусские дипломаты обсудили ситуацию с задержанием россиян с представителями дипмиссий Украины и РФ.

В МИД Беларуси в четверг, 30 июля, состоялась встречи с представителями посольств России и Украины по делу задержанных гражданах РФ, сообщил пресс-секретарь министерства Анатолий Глаз, пишет ТАСС.

«Завершились встречи, поочередно были приглашены в МИД посол России в Беларуси Дмитрий Федорович Мезенцев и временный поверенный в делах Украины, исполняющий обязанности руководителя загранучреждения Петр Врублевский«, — сказал Глаз.

Как сообщили в пресс-службе МИД Беларуси, у посла РФ запросили разъяснения о целях нахождения в стране россиян, имеющих опыт участия в вооруженных конфликтах.

«До российской стороны доведена предметная информация о задержанной правоохранительными органами накануне на территории Беларуси группе российских граждан, принадлежащей к так называемой частной военной компании «Вагнера», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что «у посла России запрошены обстоятельные разъяснения относительно целей и других аспектов прибытия и нахождения в нашей стране указанной организованной группы лиц, многие члены которой имеют доказанный опыт участия в вооруженных конфликтах».

Также сообщается, что с Украиной Беларусь договорилась об усилении пограничного режима для недопущения дестабилизации.

«Принимая во внимание указанный настораживающий факт, а также проведение в настоящий момент в Беларуси избирательной кампании, с украинской стороной достигнута договоренность об активизации взаимодействия между пограничными ведомствами и усилении пограничного режима в целях недопущения дестабилизации обстановки в обеих странах», — сообщили в МИД Беларуси.

Накануне в Беларуси заявили, что в страну прибыли более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.

Также сообщалось, что задержанные являются участниками ЧВК Вагнер, некоторые из них воевали за сепаратистов на Донбассе. Часть из них имеют украинские паспорта.

В МИД Украины сообщили, что правоохранительные органы займутся вопросом возможной экстрадиции задержанных.